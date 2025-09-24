JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Hannover Rück von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er ließ aber die Aktien der Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight". Die Bilanz sei stark wie nie und der Konzern sollte seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen. Die "Analyst Focus List" enthält die Topempfehlungen der Bank und wird regelmäßig aktualisiert./ag/zbAktien gelten als Top-Empfehlungen der Bank mit weiterem Potenzial.Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 244,5EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.





