JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Kapitalmarkttag Mitte Dezember. Kamran Hossain geht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse davon aus, dass die Münchner ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben werden. Für die Branche rechnet er aber 2026 mit einer weiteren Abschwächung. Bei Titeln mit der Einstufung "Positive Catalyst Watch" rechnen die Experten von JPMorgan mit einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 517,1EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



