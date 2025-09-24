57 0 Kommentare PANTAFLIX & PAL Next AG: Erfolgreiches Halbjahr 2025!

Die PAL Next AG hat im ersten Halbjahr 2025 eindrucksvoll gezeigt, wie man durch strategische Fokussierung und Innovation in der Film- und Serienproduktion Erfolge erzielt. Storybook Studios hat mit der Entwicklung hybrider Produktionsmethoden, die KI und Erzählkunst vereinen, neue Maßstäbe gesetzt, während PANTALEON Films mit spannenden Veröffentlichungen aufwartet. Mit einer bestätigten Umsatzprognose und einer soliden Marktpräsenz an der Frankfurter Börse blickt die Entertainment-Gruppe optimistisch in die Zukunft.

