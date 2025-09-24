PANTAFLIX & PAL Next AG: Erfolgreiches Halbjahr 2025!
Die PAL Next AG hat im ersten Halbjahr 2025 eindrucksvoll gezeigt, wie man durch strategische Fokussierung und Innovation in der Film- und Serienproduktion Erfolge erzielt. Storybook Studios hat mit der Entwicklung hybrider Produktionsmethoden, die KI und Erzählkunst vereinen, neue Maßstäbe gesetzt, während PANTALEON Films mit spannenden Veröffentlichungen aufwartet. Mit einer bestätigten Umsatzprognose und einer soliden Marktpräsenz an der Frankfurter Börse blickt die Entertainment-Gruppe optimistisch in die Zukunft.
- PAL Next AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die von einer intensivierten Produktion geprägt war, mit Umsatzerlösen von EUR 0,6 Mio. und einer Gesamtleistung von EUR 0,9 Mio.
- Das EBIT verbesserte sich trotz geringerer Umsatzerlöse auf EUR -1,4 Mio. durch Fokussierung auf das Kerngeschäft und Optimierung der Kostenstrukturen, wobei der Personalaufwand von EUR 1,2 Mio. auf EUR 0,9 Mio. sank.
- Storybook Studios, eine Tochtergesellschaft der PAL Next Gruppe, erzielte Fortschritte in der Entwicklung hybrider Produktionsweisen, die KI mit erzählerischer Kraft verbinden.
- PANTALEON Films plant mehrere Film- und Serienveröffentlichungen im zweiten Halbjahr 2025, darunter "DER TIGER", "NO HIT WONDER", "DAS LEBEN DER WÜNSCHE" und "ASBEST, Staffel 2".
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde bestätigt, mit erwarteten Umsatzerlösen von EUR 21 Mio. bis EUR 23 Mio. und einer Gesamtleistung von mindestens EUR 24 Mio.; die EBIT-Bandbreite wurde leicht angepasst.
- PAL Next AG ist eine Entertainment-Gruppe mit Fokus auf Film- und Serienproduktion sowie KI, kooperiert mit Partnern wie Amazon und Netflix und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei PANTAFLIX ist am 30.09.2025.
Der Kurs von PANTAFLIX lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im
Plus.
