    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan streicht Hannover Rück von 'Analyst Focus List'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan streicht Hannover Rück von Analystenliste.
    • Rückversicherungsmarkt könnte 2026 schwächer werden.
    • Aktien bleiben mit Kursziel 320 Euro "Overweight".
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Hannover Rück von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er ließ aber die Aktien der Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight". Die Bilanz sei stark wie nie und der Konzern sollte seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen. Die "Analyst Focus List" enthält die Topempfehlungen der Bank und wird regelmäßig aktualisiert./ag/zb

    Aktien gelten als Top-Empfehlungen der Bank mit weiterem Potenzial. Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 244,6 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,43 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 299,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 218,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -10,80 %/+37,07 % bedeutet.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
