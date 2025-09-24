    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel auf 160 Franken

    • JPMorgan senkt Kursziel für Swiss Re auf 160 Franken.
    • Abstufung von "Overweight" auf "Neutral" erfolgt.
    • Rückversicherungsmarkt könnte 2026 schwächer werden.
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST

    Swiss Re

    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 149,4 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,43 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5508. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 170,00CHF was eine Bandbreite von -16,69 %/+15,14 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 160 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
