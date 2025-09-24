JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel auf 160 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 149,4 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,43 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5508. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 170,00CHF was eine Bandbreite von -16,69 %/+15,14 % bedeutet.