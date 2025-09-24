ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 650 Euro
- JPMorgan belässt Munich Re auf "Overweight" mit 650 Euro.
- Aktien weiterhin unter "Positive Catalyst Watch" bis Dezember.
- Erwartete Anhebung der Eigenkapitalrendite in Aussicht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Kapitalmarkttag Mitte Dezember. Kamran Hossain geht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse davon aus, dass die Münchner ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben werden. Für die Branche rechnet er aber 2026 mit einer weiteren Abschwächung. Bei Titeln mit der Einstufung "Positive Catalyst Watch" rechnen die Experten von JPMorgan mit einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 517,7 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,65 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 599,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -6,01 %/+25,97 % bedeutet.
Bei Kurs 500 € kann man gut nachkaufen; ausgehend von 20 Euro Dividende im Mai 2026 entspricht das 4 % Dividendenrendite...das wird den Kurs nach unten absichern und bleibt auch den institutionellen Anlegern nicht verborgen
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
So langsam wird es kritisch für den Kurs.