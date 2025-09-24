JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 650 Euro

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 517,7 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,65 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 599,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -6,01 %/+25,97 % bedeutet.