Alibaba-Aktie auf Mehrjahreshoch nach Ankündigung höherer KI-Investitionen

Die Aktie von Alibaba legte am Mittwoch kräftig zu, nachdem Vorstandschef Eddie Wu ehrgeizige Pläne zur massiven Ausweitung der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt hatte. Der Kurs des in Hongkong notierten E-Commerce- und Cloud-Giganten legte mehr als sechs Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 2021. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf über 107 Prozent.

Wu kündigte auf der jährlichen Technologiekonferenz von Alibaba Cloud an, dass das Unternehmen die bereits im Februar vorgestellte Drei-Jahres-Initiative im Umfang von 380 Milliarden Yuan (rund 53 Milliarden US-Dollar) weiter ausbauen werde. Ziel sei es, die Entwicklung von KI-Modellen und der dafür nötigen Infrastruktur zu beschleunigen.

"Wir treiben eine umfassende 380-Milliarden-Yuan-Initiative im Bereich KI-Infrastruktur energisch voran und planen, diese Investitionen entsprechend unserer strategischen Vision in Erwartung des Zeitalters der künstlichen Superintelligenz noch weiter zu erhöhen", sagte Wu.

Der Begriff "künstliche Superintelligenz" beschreibt eine hypothetische Form von KI, die die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns übertrifft – ein Thema, das zunehmend in den Fokus führender Tech-Unternehmen rückt.

Neue Generation der Qwen-Modelle

Im Rahmen der Konferenz präsentierte Alibaba zudem die neueste Version seiner Sprachmodelle: das Qwen3-Max. Neben dem Flaggschiff-Modell stellte das Unternehmen weitere Updates seiner KI-Produkte vor, die von verbesserten Cloud-Services bis hin zu leistungsfähigeren Entwickler-Tools reichen.

Wu betonte, dass Alibaba Cloud als "Full-Stack-AI-Service-Provider" einzigartig positioniert sei. Das Unternehmen betreibe eigene Rechenzentren, die die nötige Rechenleistung für Training und Betrieb großskaliger KI-Modelle bereitstellen.

Globaler Wettbewerb um Rechenleistung

Der CEO unterstrich die Dimension der weltweiten KI-Investitionen: "Das kumulative Investment in Künstliche Intelligenz wird in den kommenden fünf Jahren weltweit vier Billionen US-Dollar überschreiten. Das ist die größte Investition in Rechenleistung sowie Forschung und Entwicklung in der Geschichte."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,10 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Tradegate (24. September 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.





