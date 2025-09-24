Goldpreis steigt leicht – jetzt 3.774,83 USD

Gold steigt moderat umauf 3.774,83. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.622,67USD. Heute steht er bei 3.774,83USD. Das Investment wäre auf 11.631,5USD gewachsen – eine Steigerung von +132,63 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was das Interesse an Gold steigert. Eine Umfrage zeigt, dass 39% der Fondmanager nicht in Gold investiert sind. China positioniert sich als wichtiger Akteur, indem es die Lagerung von Gold in China fördert, um die Dollar-Abhängigkeit zu verringern. Anleger zeigen sowohl Skepsis als auch Optimismus, indem sie Gewinne realisieren und auf steigende Kurse setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.