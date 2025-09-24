DAX knabbert am Downtrend
Um zumindest kurzfristig von einem steigenden DAX zu profitieren, sollte das Barometer mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 23.824 Punkten springen. Dann würde nämlich ein Lauf auf 23.968 Punkte und bei einem Sprung über 24.000 Zähler der Bereich um 24.340 Punkten sehr wahrscheinlich werden und sich für ein mehrere Tage andauerndes Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite ist der Index vergleichsweise gut durch die Horizontalunterstützung von 23.476 Punkten und darunter die Vorwochentiefs um 23.284 Zählern abgesichert. Um 23.220 Punkten verläuft auch schon die Trendkanalbegrenzung des übergeordneten Abwärtstrends und wirkt ebenfalls stabilisierend auf die Kurse ein. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne ist dagegen als neutral zu bewerten und birgt keinerlei Signale. Etwaige Handelsanreize könnten in dieser Woche jedoch mit frischen Daten zu Deutschlands Ifo-Geschäftsklimaindex per September am Mittwoch und den Auftragseingängen der US-Amerikaner langlebiger Wirtschaftsgüter per August am Donnerstag aufkommen. Am Freitag steht schließlich die PCE-Kernrate per August auf der Agenda und könnte den DAX in die eine oder andere Richtung anschieben.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.611 Punkten
Neue Rekordhochs bei US-Indizes - DAX weiter in Seitwärtskonsolidierung unterwegs
DAX seit Rekordhoch im Abwärtstrend - 123-Konsolidierung steht!
Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 möglich
15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle
China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben
V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus
Anlaufmarken nach oben bei 23.785 / 23.853 / 24.000 und 24.110 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.242 / 23.200 und 23.000 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (22. September 2025): Bei 16,75% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 15,75%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
_____________________________________________________________________
Turbo LONG-Schein : DY8BJ1
Einstieg Stop-Buy-Order : 23.785 Punkte
Kursziel : 24.000 Punkte
Stopp : 23.510 Punkte
Renditechance : 50 Prozent
Take Profit: 12,17 Euro im Schein
Zeithorizont : 4 - 8 Tage
_____________________________________________________________________
Weitere Trading-Idee:
1. Stop-Buy-Position über 23.853 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|
DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8BJ1
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|7,45 - 7,46 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.861,66 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.861,66 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.611,34 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.000 Punkte
|Hebel:
|31,64
|Kurschance:
|+ 50 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU02UV
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,48 - 9,49 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.523,90 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.523,90 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.611,34 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,82
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
