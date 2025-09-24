Dennoch lohnt sich immer noch ein spekulatives Long-Investment auf Caterpillar mit Kurszielen bei 507,56 und darüber sogar 548,59 US-Dollar, sofern der passende Schein gewählt wird. Gleich im Anschluss wird ein attraktiver Turbo-Call-Optionsschein WKN DU25J1 vorgestellt, über den noch eine beachtliche Rendite erzielt werden kann. Sollte Caterpillar dagegen unerwartet unter 418,50 US-Dollar und damit das Vorgängerhoch aus Anfang November abrutschen, würde dies einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen und in der Folge Korrekturpotenzial zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 380,11 US-Dollar auslösen.

1. Long-Position um 441,15 US-Dollar bei einer Trendwende prüfen , Stopp unter 429,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 507,56 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU25J1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,69 - 4,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 414,8804 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 414,8804 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 470,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 507,56 US-Dollar Hebel: 8,42 Kurschance: + 67 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ752X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,53 - 5,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 535,3716 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 535,3716 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 470,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

