Siltronic mit Chance auf Doppelboden

Seit Anfang September hat sich Siltronic um insgesamt 44 Prozent auf 45,90 Euro verteuert und festigt dadurch zunehmend einen im Bereich von 32,00 Euro etablierten Doppelboden. In einem nächsten Schritt gilt es nun den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 45,28 Euro nachhaltig zu überwinden, sodass im Anschluss der Doppelboden seine volle Wirkung entfaltet und Kurspotenzial auf 52,00 Euro freigesetzt werden kann. Mittelfristig ließe sich darüber sogar Aufwärtspotenzial auf 67,27 Euro für die Siltronic-Aktie zeichnen. Kommt allerdings der Doppelboden unerwartet unter Druck und die Aktie fällt unter 32,00 Euro zurück, müsste zwingend mit empfindlichen Abschlägen bis in den Bereich um 25,94 Euro und damit den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gerechnet werden.

1. Long-Position über 45,28 Euro eröffnen , Stopp unter 42,00 Euro platzieren. Kursziel 52,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siltronic AG (Wochenchart in Euro)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3EU9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,42 - 0,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 40,4614 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 40,4614 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,84 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 52,00 Euro Hebel: 8,93 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY16CQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,62 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,0109 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 51,0109 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,84 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

