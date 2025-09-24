    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeganz Group AktievorwärtsNachrichten zu Veganz Group

    Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025

    Ludwigsfelde (IRW-Press/24.09.2025) - (Ludwigsfelde, 24. September 2025) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Rayan Tegtmeier (designierter CEO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 am Donnerstag, 25. September 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) ein.

    Themen der Telefonkonferenz

    * 1. Halbjahr 2025
    * Finanzielle Entwicklung
    * Ausblick

    Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn über die Plattform Airtime mit ihrer E-Mail Adresse, an die Sie einen Bestätigungscode erhalten.

    https://www.appairtime.com/de/issuer/events?eventId=829b1c1f-fb4d-48e5 ...

    Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter:

    https://www.appairtime.com/de/issuer/events?eventId=829b1c1f-fb4d-48e5 ...

    Die Präsentation zum Webcast finden Sie nach dem Webcast als Download unter folgendem Link:
    https://planethic.de/ir/publikationen/

    Die Konferenzsprache ist Deutsch.

    (Ende)

    Aussender: Planethic Group AG
    Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Karsten Busche
    Tel.: +49 30 2936378-0
    E-Mail: ir@planethic.de
    Website: www.planethic.de

    ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
