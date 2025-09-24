Chip-Angst in China
BYD: Bann würde Nvidia ruinieren – "Niemand will das sehen"
Nvidia steht im Handelskrieg zwischen USA und China unter Druck. Doch BYD betont: "Jeder hat einen Plan B." Reißt Peking den Stecker, will der E-Auto-Riese nicht ins Schlingern geraten.
- BYD hat Notfallplan für Chipversorgung von Nvidia.
- Peking plant kein Verbot für Automobile und Chips.
- BYD stärkt eigene Technologie und Lieferkettenkontrolle.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Der chinesische Elektroautohersteller BYD bereitet sich auf mögliche Störungen in der Chipversorgung vor. Stella Li, Executive Vice President des Konzerns, sagte gegenüber CNBC, man habe einen Notfallplan für den Fall, dass die Lieferung von Nvidia-Halbleitern gestoppt würde. "Jeder hat einen Plan B. BYD hat [einen] Plan B", erklärte Li.
Bislang gebe es aber keine Aufforderung der chinesischen Regierung, Nvidia-Produkte nicht mehr zu verwenden. Li betonte, dass es unwahrscheinlich sei, dass Peking ein Verbot für Automobile verhängen werde, da diese Chips eine andere Kategorie seien als jene Hochleistungsprozessoren, die in künstlicher Intelligenz eingesetzt werden und unter US-Exportbeschränkungen fallen. "Ich glaube nicht, dass irgendein Land das tun wird, denn das würde Nvidia ruinieren", sagte Li. Und weiter: "Nvidia ist derzeit das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert. Wenn sie also den großen Markt in China verlieren ... niemand möchte das sehen."
BYD nutzt unter anderem das System Nvidia Drive AGX Orin, das Fahrzeuge bei bestimmten autonomen Fahrfunktionen unterstützt. Ein Verbot dieses Chips sei derzeit nicht absehbar. Dennoch verweist das Unternehmen auf die Erfahrungen während der Corona-Pandemie, als es weltweit zu Halbleiterengpässen kam. BYD habe damals "keine Probleme" gehabt, da es große Teile seiner Technologie selbst entwickle und auf Alternativen zurückgreifen konnte.
Das Unternehmen arbeitet seit Jahren daran, die Kontrolle über seine Lieferketten auszuweiten – von der Produktion der Fahrzeuge über die Entwicklung eigener Batterien bis zu Halbleitern. "Wir verfügen über viele starke ... sogar noch tiefgreifendere Technologien im eigenen Haus, sodass wir immer einen Plan B haben", sagte Li.
Der US-Chipkonzern Nvidia steht im Zentrum geopolitischer Spannungen zwischen Washington und Peking. Während KI-Prozessoren wie der speziell für China entwickelte H20 zeitweise verboten wurden, betrifft die Diskussion derzeit nicht die Autochips. Für BYD bleibt Nvidia daher ein wichtiger Partner – auch wenn der Konzern betont, im Ernstfall vorbereitet zu sein.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion