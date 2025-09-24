BYD: Bann würde Nvidia ruinieren – "Niemand will das sehen"

Der chinesische Elektroautohersteller BYD bereitet sich auf mögliche Störungen in der Chipversorgung vor. Stella Li, Executive Vice President des Konzerns, sagte gegenüber CNBC, man habe einen Notfallplan für den Fall, dass die Lieferung von Nvidia-Halbleitern gestoppt würde. "Jeder hat einen Plan B. BYD hat [einen] Plan B", erklärte Li.

Bislang gebe es aber keine Aufforderung der chinesischen Regierung, Nvidia-Produkte nicht mehr zu verwenden. Li betonte, dass es unwahrscheinlich sei, dass Peking ein Verbot für Automobile verhängen werde, da diese Chips eine andere Kategorie seien als jene Hochleistungsprozessoren, die in künstlicher Intelligenz eingesetzt werden und unter US-Exportbeschränkungen fallen. "Ich glaube nicht, dass irgendein Land das tun wird, denn das würde Nvidia ruinieren", sagte Li. Und weiter: "Nvidia ist derzeit das Unternehmen mit dem höchsten Marktwert. Wenn sie also den großen Markt in China verlieren ... niemand möchte das sehen."