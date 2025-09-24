Tennet Deutschland: Privatplatzierung statt Börsengang?

Gleichzeitig berichtet das Private Banking Magazin, dass der niederländische Netzbetreiber den Börsengang seiner deutschen Tochtergesellschaft abgeblasen habe. Die Privatplatzierung habe sich gegenüber dem IPO offenbar als vorteilhafter erwiesen.

Der niederländische Netzbetreiber Tennet plant eine milliardenschwere Kapitalerhöhung seiner deutschen Tochtergesellschaft. Wie die Financial Times (FT) berichtet, sollen über eine Privatplatzierung bis zu 10 Milliarden Euro eingesammelt werden.

Die Transaktion, deren Ankündigung laut FT bereits in Kürze erfolgen könnte, bewertet Tennet Deutschland inklusive Schulden mit rund 40 Milliarden Euro. Nach dem Deal dürfte der niederländische Staat noch knapp 55 Prozent an der Gesellschaft halten. Zu den Investoren zählen dem Bericht zufolge der norwegische Staatsfonds, ein niederländischer Pensionsfonds sowie ein asiatischer Staatsfonds. Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet.

Hintergrund ist, dass die Niederlande seit geraumer Zeit nach Wegen suchen, ihre milliardenschweren Verpflichtungen beim Netzausbau in Deutschland zu reduzieren. Ein Verkauf an die Bundesregierung scheiterte im Jahr 2024 am Streit über die Bewertung. Daraufhin startete Den Haag einen Doppelprozess: Parallel wurde sowohl eine Privatplatzierung als auch ein mögliches Börsenlisting geprüft.

Mit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz hat Berlin die Gespräche wieder aufgenommen. Laut der Financial Times erwägt die Bundesregierung den Erwerb eines 25-prozentigen Anteils an Tennet Deutschland. Die geplante Kapitalerhöhung könnte dabei helfen, den Bewertungsstreit zwischen beiden Staaten beizulegen.

Für Tennet steht ein enormer Finanzbedarf im Raum: Der Ausbau des deutschen Stromnetzes gilt als Schlüsselfaktor für die Energiewende. Die neuen Milliarden sollen das Eigenkapital stärken und den Zugang zu zusätzlichen Krediten erleichtern. Damit will Tennet die Anbindung neuer Windparks und die Modernisierung der Netzinfrastruktur vorantreiben.

Weder das niederländische Finanzministerium noch Tennet wollten die Pläne kommentieren. Auch das deutsche Finanzministerium und der norwegische Staatsfonds haben sich bislang nicht geäußert.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tennet Holding Unternehmensanleihe 1,00 % bis 06/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.



