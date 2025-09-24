    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichter Dämpfer erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger am Dax zurückhaltend, Minus von 0,1 Prozent.
    • Ifo-Geschäftsklimaindex wird kritisch beobachtet.
    • Amadeus Fire übernimmt E-Learning-Plattform Masterplan.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte mit neuen Engagements zurückhalten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.592 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,1 Prozent tiefer erwartet.

    Mit dem anhaltenden Pendeln um die Marke von 23.600 Punkten bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche und auch unter der 21-Tage-Linie, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.

    Von der Wall Street kommen zunächst keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen mussten am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut zollen. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

    Hierzulande sind die Blicke der Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt. Die NordLB sieht gemischte Indikationen durch die jüngsten Einkaufsmanagerindizes, weshalb das Stimmungsbarometer einmal mehr besonders kritisch beobachtet werden dürfte.

    Aus Unternehmenssicht ist das Nachrichtenaufkommen weiterhin relativ schwach. Für Bewegung sorgen könnten die Aktien von Amadeus Fire . Der Personaldienstleister übernimmt die Berliner E-Learning-Plattform Masterplan, deren Unternehmenswert abzüglich der Nettoverschuldung auf rund 20 Millionen Euro beziffert wurde.

    Nordex erhielt einen ersten Auftrag über die Lieferung von Windenergieanlagen des Typs N175/6.X. Der unabhängige spanische Stromerzeuger Abei Energy bestellte acht Turbinen für den 50-Megawatt-Windpark Avellanosa in der Region Kastilien-León in Spanien. Zudem wurde ein Wartungsvertrag über 20 Jahre vereinbart.

    Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischer Dollar. Die Bestellung soll noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden. Die SFC-Aktien stiegen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 2,6 Prozent.

    Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Bechtle und Cancom . Die Investmentbank Exane BNP hat die Papiere beider IT-Dienstleister hochgestuft. Für die Bechtle-Papiere ging es auf Tradegate um 2,5 Prozent nach oben, die Cancom-Titel verteuerten sich um 2,9 Prozent./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 51,70 auf Tradegate (24. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,02 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
