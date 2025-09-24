Devisen
Euro zum Dollar etwas schwächer - Fed-Chef Powell lässt Zinskurs offen
- Euro-Kurs am Mittwoch auf 1,1798 Dollar gesunken.
- Powell warnt vor Inflations- und Beschäftigungsrisiken.
- Anleger erwarten Ifo-Geschäftsklima-Verbesserung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1798 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zuvor hatte der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed offen gehalten.
In einer Rede hob Powell am Dienstagabend hervor, dass die weitere Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt und die Preisentwicklung mit Risiken behaftet seien. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. Er lieferte darüber hinaus keinerlei Hinweise, wie die nächste Zinsentscheidung der Fed im Oktober ausfallen könnte.
In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte. Die US-Notenbanker hatten im Rahmen ihrer Zinsprognosen noch zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr um jeweils 0,25 Punkte in Aussicht gestellt.
Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Besonders beachtet wird das Ifo-Geschäftsklima, das wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland liefert. Es wird allgemein mit einer leichten Verbesserung des Geschäftsklimas in der größten Volkswirtschaft der Eurozone gerechnet. Darüber hinaus stehen kaum wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, an denen sich die Investoren orientieren könnten./jkr/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092