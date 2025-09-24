Euro zum Dollar etwas schwächer - Fed-Chef Powell lässt Zinskurs offen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1798 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zuvor hatte der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed offen gehalten.

In einer Rede hob Powell am Dienstagabend hervor, dass die weitere Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt und die Preisentwicklung mit Risiken behaftet seien. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. Er lieferte darüber hinaus keinerlei Hinweise, wie die nächste Zinsentscheidung der Fed im Oktober ausfallen könnte.