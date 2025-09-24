Brookfield setzt auf humanoide Roboter in Kooperation mit Figure AI

Brookfield, das über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar verfügt, investierte zudem in Figures aktuelle Finanzierungsrunde in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar, was das Startup auf 39 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der Asset Manager Brookfield Corporation hat eine strategische Partnerschaft mit dem auf humanoide Roboter spezialisierten Startup Figure AI bekanntgegeben. Analysten sehen in dem Deal das Potenzial, die Produktivität von Brookfields Portfolio-Unternehmen zu steigern und dem Konzern einen entscheidenden Vorsprung im globalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz (KI) zu verschaffen.

Die Aktien von Brookfield notierten zuletzt bei 71,57 US-Dollar, ein Minus von 1,59 Prozent.

Humanoide Roboter als Schlüssel zu höheren Renditen

Figure AI kündigte an, gemeinsam mit Brookfield das weltweit größte reale Pretraining-Datenset für humanoide Roboter zu entwickeln. Ziel ist es, autonome humanoide Roboter in verschiedenen Branchen einzusetzen, von Immobilien über Infrastruktur bis hin zu erneuerbaren Energien.

Analysten von Morgan Stanley und RBC Capital Markets haben ihre "Overweight"-Bewertungen für Brookfield nach der Bekanntgabe der Partnerschaft bestätigt. Morgan-Stanley-Analyst Michael Cyprys betont, dass humanoide Roboter die Betriebsmargen der Portfolio-Unternehmen verbessern könnten, darunter Brookfield Asset Management (BAM) sowie die Tochtergesellschaften BIP, BEP, BBU und BPG.

"Die Partnerschaft unterstützt unsere positive Einschätzung, da Brookfield auf kreative Weise versucht, höhere Renditen zu erzielen und gleichzeitig seine KI-Fähigkeiten auszubauen", erklärte Cyprys in einer Kundenmitteilung.

Analysten sehen Milliardenpotenzial

Laut Morgan Stanley und RBC könnten humanoide Roboter die Funds from Operations (FFO) von Brookfields operativen Unternehmen steigern und somit höhere Ausschüttungen an Investoren ermöglichen. Morgan Stanley prognostiziert einen potenziellen Kursanstieg auf 76 US-Dollar, RBC sieht sogar 83 US-Dollar als Ziel – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 4,5 bis 14 Prozent. Die Brookfield-Aktie ist in diesem Jahr bereits um 26 Prozent gestiegen und erreichte kürzlich ein Allzeithoch.

Daten und KI: Ein Wettbewerbsvorteil für Brookfield

Für Figure AI bietet die Partnerschaft den Zugang zu kritischen Trainingsdaten, die humanoiden Robotern beibringen, sich in menschlich gestalteten Umgebungen zu bewegen, zu agieren und wahrzunehmen. Brookfields umfangreicher Immobilienbestand – über 100.000 Wohneinheiten, 500 Millionen Quadratfuß Büroflächen und 160 Millionen Quadratfuß Logistikflächen – wird als Trainingsumgebung dienen, wodurch die Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter innerhalb des gesamten Portfolios erprobt werden können.

RBC-Analyst Bart Dziarski betont, dass die Datenerhebung nicht nur Immobilien, sondern auch Private-Equity-, Infrastruktur- und Erneuerbare-Energien-Vermögenswerte von Brookfield durchdringen könnte. Die Immobilienaktivitäten des Konzerns seien derzeit stark unterbewertet, so Dziarski.

Globale Perspektive: Robotermarkt mit Billionenpotenzial

Morgan Stanley prognostiziert, dass humanoide Roboter bis 2050 jährlich 5 Billionen US-Dollar Umsatz generieren könnten. Analyst Cyprys sieht Brookfield in einer besonderen Position, um in Kooperation mit KI-Robotik-Unternehmen führend zu sein, insbesondere in industriell orientierten und realwirtschaftlichen Bereichen, in denen autonome Roboter effektiv eingesetzt werden könnten.

Auch Adam Jonas von Morgan Stanley verweist auf die Parallelen zu Tech-Giganten wie Meta und Tesla, die ebenfalls über führende Datensätze verfügen, die für die KI-Entwicklung genutzt werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Brookfield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 61,20EUR auf Tradegate (24. September 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.



