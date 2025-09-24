    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 33 auf 34 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari wertete die Metsera-Übernahme in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als guten, wertsteigernden Deal./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 20,54EUR auf Tradegate (24. September 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Akash Tewari
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 33
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


