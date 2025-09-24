SFC Energy vorbörslich gefragt - Brennstoffzellen-Folgeaufträge

SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es./edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 17,56 auf Tradegate (24. September 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 304,18 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+52,37 % bedeutet.