    SFC Energy vorbörslich gefragt - Brennstoffzellen-Folgeaufträge

    Für Sie zusammengefasst
    • SFC Energy-Aktien steigen um 2% auf 17,48 Euro.
    • Folgeaufträge von kanadischem Ölproduzenten erhalten.
    • Umsatz- und Ergebniswirksam im Geschäftsjahr 2025.
    Foto: SFC Energy AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch vorbörslich von weiteren Bestellungen beim Brennstoffzellen-Anbieter profitiert. Der Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 2,0 Prozent auf 17,48 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.

    Damit nähert er sich dem höchsten Stand seit 1. August, als die Papiere nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Unternehmens in der Spitze um fast ein Drittel abgestürzt waren.

    SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es./edh/stk

    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 17,56 auf Tradegate (24. September 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 304,18 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+52,37 % bedeutet.




