AKTIE IM FOKUS
SFC Energy vorbörslich gefragt - Brennstoffzellen-Folgeaufträge
- SFC Energy-Aktien steigen um 2% auf 17,48 Euro.
- Folgeaufträge von kanadischem Ölproduzenten erhalten.
- Umsatz- und Ergebniswirksam im Geschäftsjahr 2025.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch vorbörslich von weiteren Bestellungen beim Brennstoffzellen-Anbieter profitiert. Der Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 2,0 Prozent auf 17,48 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.
Damit nähert er sich dem höchsten Stand seit 1. August, als die Papiere nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Unternehmens in der Spitze um fast ein Drittel abgestürzt waren.
SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es./edh/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 17,56 auf Tradegate (24. September 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 304,18 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+52,37 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
KWh ist die Leistung, die über eine gewisse Zeit (KW*h) bereit gestellt wird. Zur Info.
Hier die Antwort auf meine Anfrage:
Lol, wenn man sich vorab schon die Taschen gefüllt hat, kann einem das ziemlich egal sein. Meinste nicht ?