Bernstein senkt Ziel für Ströer auf 55 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 37,65 auf Tradegate (24. September 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +15,59 %/+96,24 % bedeutet.