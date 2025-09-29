    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Alle Analysten-Augen auf: Lufthansa und Totalenergies sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Kapitalmarkttag
    Frankreich: Totalenergies, Investorentag

    Konjunkturdaten

    10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4
    10:30 Uhr, Großbritannien: Hypothekenzusagen
    10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredit
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 9/25
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
    16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 29.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:50Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURVerbrauchervertrauen
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    13:30USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:00GroßbritannienGBRBoE Ramsden Rede
    14:00GroßbritannienGBRBoE Ramsden Rede
    14:00USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    19:30USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    19:30USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
