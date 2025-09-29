Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Lufthansa und Totalenergies sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Kapitalmarkttag
Frankreich: Totalenergies, Investorentag
Konjunkturdaten
10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4
10:30 Uhr, Großbritannien: Hypothekenzusagen
10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredit
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 29.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Verbrauchervertrauen 11:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 11:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 13:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:00 GBR BoE Ramsden Rede 14:00 GBR BoE Ramsden Rede 14:00 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 19:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 19:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: WL Bars 2.0 Scalping-Setups
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:30
|Webinar
|LYNX: Der Marktüberblick für Deutschland und die US-Märkte + Live Trading
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin