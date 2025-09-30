Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Halbjahreszahlen von Hornbach sowie BGH-Urteil zu VW !
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
- Wichtige Termine: Hornbach, VW-Urteil, Lufthansa-Streik
- Konjunkturdaten: Japan, China, Deutschland, USA im Fokus
- Verbraucherpreise und BIP-Daten heute entscheidend
- Report: Epische Goldpreisrallye
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99 Prozent zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.
Deutschland: Deutsche Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 8/25
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/25
03:30 Uhr, China: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 8/25
08:00 Uhr, Deutschland: Import-/Exportpreise 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer 9/25
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 8/25
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
16:00 Uhr, USA: Jolts Offene Stellen 8/25
16:00 Uhr, USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25
