    Heute im Fokus: Halbjahreszahlen von Hornbach sowie BGH-Urteil zu VW !

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Termine: Hornbach, VW-Urteil, Lufthansa-Streik
    • Konjunkturdaten: Japan, China, Deutschland, USA im Fokus
    • Verbraucherpreise und BIP-Daten heute entscheidend
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: Sven Hoppe/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

    09:00 Uhr, Deutschland: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99 Prozent zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.

    Deutschland: Deutsche Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 8/25
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/25
    03:30 Uhr, China: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
    03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 8/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 8/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Import-/Exportpreise 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer 9/25
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25
    10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 8/25
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
    16:00 Uhr, USA: Jolts Offene Stellen 8/25
    16:00 Uhr, USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 30.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze s.a (Monat)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    08:00DeutschlandDEUEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Jahr)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    09:55DeutschlandDEUVeränderung der Arbeitslosigkeit
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    12:00USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    13:50GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:50Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:25GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    15:45USAUSAChicago PMI
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    17:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    19:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    09:30 WebinarB2MS: Börsentag Zürich 2025
    09:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarLYNX: Rohstoffe handeln mit COT-Daten
    01.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
