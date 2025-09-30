Heute im Fokus: Halbjahreszahlen von Hornbach sowie BGH-Urteil zu VW !

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

09:00 Uhr, Deutschland: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99 Prozent zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.

Deutschland: Deutsche Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen