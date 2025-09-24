Dr. Amie Phinney von Defence spricht über die Accum Plattform auf Money Talk Radio mit Ellis Martin

Montreal, QC, Kanada, 24. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, das Interview mit Dr. Amie Phinney, Direktorin und Strategie- & Geschäftsberaterin bei Defence, bei Money Talk Radio mit Ellis Martin zu veröffentlichen.

Zum Anhören des Interviews besuchen Sie bitte:

https://youtu.be/HhhfU2exrqw

Das erfahren Sie in diesem Interview:

- Wie Dr. Phinneys Karriereweg von der University of Guelph über die Universität Basel bis hin zu internationalen Führungspositionen in der Pharmaindustrie ihre einzigartige Perspektive auf die Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft geprägt hat.

- Warum Accum ein Game-Changer für die ADC-Abgabe ist: Medikamente gelangen mit „laser-gesteuerter Präzision“ in Krebszellen, wodurch die Wirksamkeit der Nutzlast steigt und toxische Nebenwirkungen reduziert werden.

- Ein anschauliches Bild: Anstatt 100 Soldaten zu entsenden, von denen nur 2 den Zellkern erreichen, ermöglicht Accum, dass 10 eindringen, wobei ebenfalls 2 erfolgreich sind – derselbe Effekt, jedoch mit deutlich geringerer Begleittoxizität.

- Weshalb ADCs, trotz ihrer hohen Wirksamkeit, bislang häufig nur als Zweitlinientherapie eingesetzt werden – und wie Accum ihren Einsatz als Erstlinientherapien ermöglichen könnte.

- Defence’s Strategie, sein starkes IP-Portfolio weltweit abzusichern, unter anderem durch einen „Palisadenzaun“-Ansatz, der mehrere Aspekte der Plattform zur Arzneimittelabgabe abdeckt.

- Der kurzfristige Ausblick: wie Defence plant, mit bestehenden ADC-Entwicklern Partnerschaften einzugehen, Accum zu produzieren und seine Anwendungen auf neuartige Therapien auszuweiten.

Warum das wichtig ist:

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zählen zu den wirksamsten Krebsmedikamenten, doch ihre breitere Anwendung wird bislang durch Toxizität begrenzt. Die Accum-Plattform von Defence Therapeutics könnte dieses Paradigma verändern, und sicherere, effizientere sowie breiter eingesetzte Präzisionsonkologie-Behandlungen ermöglichen.