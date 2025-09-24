Markteintritt von Musk verschreckt Aktionäre!

Ein möglicher Grund für die schwachen Kurse der Deutschen Telekom ist der Markteintritt von Elon Musks Unternehmen SpaceX/Starlink im US-Mobilfunkmarkt. Musk hat sich wichtige Frequenzen gesichert, um in diesem Markt aktiv zu werden. Das erklärte Ziel ist, dass Mobiltelefone künftig direkt mit den Starlink-Satelliten kommunizieren können. Derzeit ist ein solcher Dienst jedoch nur in abgelegenen Regionen der USA realistisch. Zudem kooperiert T-Mobile US mit Starlink, um hybride Lösungen anzubieten. Bekanntlich verfügt die Tochtergesellschaft T-Mobile US über eine deutlich höhere Marktkapitalisierung als die Muttergesellschaft Deutsche Telekom. Daher wird der Kurs der Deutschen Telekom maßgeblich von der Entwicklung in den USA beeinflusst. Ein schwacher US-Dollar verringert zudem die in Euro ausgewiesenen Gewinne.

Seit Mitte März 2022 ist langfristig betrachtet wieder Aufwärtsdynamik in der Kursentwicklung der Deutschen Telekom zu beobachten, an der die schrittweise Integration der Tochter T-Mobile US einen großen Anteil hat. Als Folge haben die aus den USA gemeldeten Wachstumszahlen auch die Mutter in Deutschland beflügelt. Hier sticht vor allem die letzte Aufwärtssequenz vom 17. April 2024 bis zum 3. März 2025 heraus, wo der Kurs rund 58 Prozent hinzugewinnen konnte. Seit dem 3. März 2025 ist der Aktienkurs in eine Konsolidierung eingetreten, die bis dato noch intakt erscheint. Besonders der Einstieg von Skylink in den US-Markt kostet dem Kurs Performance. Seit dem 8. September 2025 ist ein Kursrückgang von rund 11 Prozent zu beobachten. Vor diesem Hintergrund belässt das Analysehaus JPMorgan in einer aktuellen Studie die Einstufung für die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight". Der gestrige Verlust im Ausmaß von 0,70 Prozent führte zum Test der Unterstützungszone bei 28,61 Euro. Wird diese nachhaltig unterschritten, könnte ein Test der Unterstützung bei 27,30 Euro bevorstehen. In dieser Zone könnte eine Bodenbildung Platz greifen, wodurch der Kurs wieder die Chance auf Kurssteigerung bis auf 32,50 Euro hätte.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Muttergesellschaft Deutsche Telekom ist in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer amerikanischen Tochtergesellschaft T-Mobile US abhängig. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JB4QAX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Telekom AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,88 profitieren. Das Ziel sei bei 32,50 Euro angenommen (11,40 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 26,31 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,21 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JB4QAX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,32 – 7,33 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 21,11 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 21,11 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 11,40 Euro Hebel: 3,88 Kurschance: + 56 Prozent Quelle J.P. Morgan

