UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Dienstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef und seinem Nachfolger anlässlich der "Best of Switzerland"-Konferenz. Das Gespräch habe sich unter anderem um die US-Zollpolitik, wichtige Wachstumstreiber unter den Medikamenten des Konzerns und die Margenentwicklung gedreht. Für 2026 erwarteten die Manager bisher ein moderates Umsatzwachstum und keine sonderliche Verbesserung der Profitabilität - die Marge dürfte aber stabil bleiben./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 104,5EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
