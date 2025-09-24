UBS hebt General Motors auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 50,65 auf Tradegate (24. September 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 48,22 Mrd..

General Motors zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 81,00USD was eine Bandbreite von -1,94 %/+58,85 % bedeutet.