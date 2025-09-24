ANALYSE-FLASH
UBS hebt General Motors auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Dollar
- UBS hebt Kursziel für GM von 56 auf 81 USD an
- Aktienrating von "Neutral" auf "Buy" erhöht
- Analyst sieht 42% über Konsens bis 2027 profitabel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für General Motors deutlich angehoben von 56 auf 81 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit seinen Ergebnisschätzungen sieht sich Analyst Joseph Spak laut seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung bis 2027 um bis zu 42 Prozent über dem Konsens. Er ist dabei deutlich optimistischer für die Profitabilität des Autokonzerns./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 50,65 auf Tradegate (24. September 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 48,22 Mrd..
General Motors zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 81,00USD was eine Bandbreite von -1,94 %/+58,85 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 81 US-Dollar