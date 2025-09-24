    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt General Motors auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Dollar

    • UBS hebt Kursziel für GM von 56 auf 81 USD an
    • Aktienrating von "Neutral" auf "Buy" erhöht
    • Analyst sieht 42% über Konsens bis 2027 profitabel
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für General Motors deutlich angehoben von 56 auf 81 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit seinen Ergebnisschätzungen sieht sich Analyst Joseph Spak laut seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung bis 2027 um bis zu 42 Prozent über dem Konsens. Er ist dabei deutlich optimistischer für die Profitabilität des Autokonzerns./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM

     

    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 81 US-Dollar

