    UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Priyanka Patel erwartet sich etwas mehr Klarheit hinsichtlich des Wertes der Envalior-Beteiligung, nachdem die Kölner ihre Verkaufsoption für ihren Anteil an dem Joint Venture gezogen haben. Envalior sei zuletzt ein enormer Belastungsfaktor gewesen, schrieb Patel am Dienstagabend. Nun könnten sich die Anleger wieder auf das zunächst schwierige Geschäftsumfeld für den Konzern konzentrieren. Kurstreiber sieht sie zunächst nicht./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 22:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 22,96EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Priyanka Patel
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


