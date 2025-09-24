UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Priyanka Patel erwartet sich etwas mehr Klarheit hinsichtlich des Wertes der Envalior-Beteiligung, nachdem die Kölner ihre Verkaufsoption für ihren Anteil an dem Joint Venture gezogen haben. Envalior sei zuletzt ein enormer Belastungsfaktor gewesen, schrieb Patel am Dienstagabend. Nun könnten sich die Anleger wieder auf das zunächst schwierige Geschäftsumfeld für den Konzern konzentrieren. Kurstreiber sieht sie zunächst nicht./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 22:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 22,96EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



