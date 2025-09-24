BERENBERG stuft BMW auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage des Autobauers in Europa sei aktuell sehr solide und sende positive Signale bis ins Jahr 2026 hinein, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 83,00EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte