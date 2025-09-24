BERENBERG stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Harald Hasselmann habe seine positive Einschätzung des Isotopenspezialisten untermauert, schrieb Benjamin Thielmann nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 17,82EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.