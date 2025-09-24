    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Ziel für Tui auf 12,25 Euro - 'Overweight'

    • Barclays hebt Tui-Kursziel auf 12,25 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" bestehen.
    • Beruhigendes Buchungsupdate für Tui analysiert.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih

    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 8,106 auf Tradegate (24. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,78 %/+12,33 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 12,25 Euro

