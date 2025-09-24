ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Tui auf 12,25 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Tui-Kursziel auf 12,25 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" bestehen.
- Beruhigendes Buchungsupdate für Tui analysiert.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 8,106 auf Tradegate (24. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,78 %/+12,33 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 12,25 Euro
Natürlich läuft eine Dividende diametral entgegen den betriebswirtschaftlichen Interessen eines Unternehmen, weil Geld aus dem Unternehmen abfließt, das anderer Stelle betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, sei es nun, um Investitionen zu tätigen oder Schulden zu tilgen, um damit Zinsaufwendungen zu verringern.
Einen positiven Effekt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der fundamentalen Bewertung aufgrund einer nicht gezahlten Dividende vermag ich auch kaum zu erkennen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen zahlt mit den 250 Mio. EUR Schulden zurück anstatt dies als Dividende auszuschütten. Dann spart das Unternehmen 12,5 Mio. EUR an Zinsaufwendungen ein. Das erhöht den Gewinn um knapp 2%, das EPS um 2,5ct und das KGV irgendwo an der zweiten Stelle hinter dem Komma. Das ist homöopathisch gering. Das lockt keine oder nur wenige Käufer an. Die Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad sind da schon deutlich größer, aber wie schon geschrieben, da sehe ich bei einem EBITDA-Leverage von <1 keine Probleme.
TUI investiert in Wachstum und in neue Regionen, das darf doch auch mit Kapital unterlegt werden, sofern die Relation aus Kapital und Ertragspotential eine gesunde ist.
Dass der Kurs nicht sofort springt ist doch nicht ungesund, die Profis bewegen den Kurs und die benötigen nun mal Zeit um das sinnvoll einzuschätzen.