UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Die schwächere Konsumstimmung dürfte das Wachstum im dritten Quartal gebremst haben, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 6. November. Dank neuer Produkte erwartet er eine Belebung im Schlussquartal./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 68,90EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
