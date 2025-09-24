BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner seien inzwischen deutlich weniger abhängig von der Rückversicherung im Schaden/Unfall-Bereich als in früherer Zeit, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend nach einer Investorenrunde. Zudem komme von Ergo, Global
Specialty Insurance (GSI) und dem Rückversicherungsgeschäft im Bereich Leben/Gesundheit ein stabiles Ergebniswachstum. Insgesamt sei das Geschäftsmodell also inzwischen weniger volatil./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 517,8EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 629
Kursziel alt: 629
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
