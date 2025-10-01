    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    VDMA-Aufträge, KfZ-Absatz und globale Einkaufsmanagerindizes stehen im Fokus

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 8/25
    USA: KfZ-Absatz Q3/25

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Tankan-Bericht Q3/25
    02:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung
    15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 8/25
    16:00 Uhr, USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe


    ZeitLandRelev.Termin
    01:30USAUSAFed's Logan speech
    01:50JapanJPNTankan Large Manufacturing Outlook
    01:50JapanJPNTankan Großindustrie CAPEX gesamt
    01:50JapanJPNTankan Herstellungsindex für große Unternehmen
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    09:45ItalienITAS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:55Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:55GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    19:30KanadaCANZusammenfassung der Beratungen der BoC
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    18:30 WebinarHSBC: Die 3 wichtigsten Regeln beim Einsatz von Optionsscheinen
    02.10. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
