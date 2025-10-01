VDMA-Aufträge, KfZ-Absatz und globale Einkaufsmanagerindizes stehen im Fokus

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 8/25
USA: KfZ-Absatz Q3/25
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Tankan-Bericht Q3/25
02:30 Uhr, Japan: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:15 Uhr, Spanien: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:45 Uhr, Italien: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:00 Uhr, EU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung
15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 8/25
16:00 Uhr, USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe
Zeit Land Relev. Termin 01:30 USA Fed's Logan speech 01:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 01:50 JPN Tankan Großindustrie CAPEX gesamt 01:50 JPN Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 09:45 ITA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:55 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:55 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 14:15 USA ADP Employment Change 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 19:30 CAN Zusammenfassung der Beratungen der BoC
