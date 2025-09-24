BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft in Europa sei ganz ok, die erhoffte Erholung der Volumina im zweiten Halbjahr sei aber nicht eingetreten, schrieb Harry Goad nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Das Management bleibe aber optimistisch hinsichtlich der Impulse des deutschen Investitionsprogramms./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 197,1EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

