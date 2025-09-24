SFC Energy-Aktie legt zu: Millionenauftrag aus Kanada sorgt für Kursfantasie

Hintergrund des jüngsten Kursanstiegs sind neue Aufträge aus Nordamerika. Ein kanadischer Öl- und Gasproduzent hat Folgeaufträge im Volumen von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar erteilt. Die Umsätze und Ergebnisse aus diesem Geschäft sollen noch im laufenden Geschäftsjahr 2025 verbucht werden. Für Anleger ist dies ein wichtiges Signal, denn es zeigt, dass es SFC trotz der jüngsten Turbulenzen gelingt, das Geschäft mit industriellen Kunden auszubauen.

Die Papiere von SFC Energy haben am Mittwochmorgen neuen Schwung bekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien des deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten zeitweise um mehr als 3 Prozent auf 17,71 Euro und näherten sich damit ihrem höchsten Niveau seit Anfang August an. Damals hatte eine überraschende Gewinnwarnung den Kurs zwischenzeitlich um fast ein Drittel einbrechen lassen.

Hans Pol, COO von SFC Energy, erklärte: "Diese umfangreichen Folgeaufträge zeigen das Vertrauen, das unsere Kunden in die Technologie und Expertise von SFC setzen. Unsere VFD-Lösungen ermöglichen es, den gesamten Energiebedarf zu senken, die Betriebssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen wird für unsere Partner zunehmend entscheidend und treibt das anhaltende Wachstum unseres Segments Clean Power Management voran."

Die SFC Energy AG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Brunnthal bei München, das auf Brennstoffzellentechnologie spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt methanol- und wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen zur Stromerzeugung, die als saubere, leise und wartungsarme Energiequelle in den Bereichen Industrie, Verteidigung, Infrastruktur sowie Freizeitmobilität eingesetzt werden. Damit positioniert sich SFC Energy als Profiteur der Energiewende, da seine Technologie Dieselgeneratoren zunehmend ersetzt.

Derzeit raten laut S&P Global Market Intelligence vier von sechs Analysten zum Kauf der Aktie. Zwei raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,50 Euro, was einem Kurspotenzial von mehr als 31 Prozent zum derzeitigen Kursniveau entspricht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





