Trumps mögliche Achillesferse

MADRID (dpa-AFX) - Zum Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung in New York schreibt die spanische Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch:

"Trump kennt keine Grenzen. Wie zu erwarten war, nutzte er seinen Auftritt am Sitz der Vereinten Nationen, um diese Organisation lächerlich zu machen, den Klimawandel als Inszenierung abzutun und zu behaupten, die Einwanderung zerstöre weite Teile der freien Welt. Der Präsident ist halt so. An einem Tag behauptet er, Paracetamol führe bei Kindern zu Autismus - auch wenn die Gesundheitsbehörden das bestreiten -, und am nächsten tritt er in New York auf und sagt, wenn Europa der Einwanderung nicht Einhalt gebiete, werde es "zur Hölle fahren".