So baut Mercedes seinen Vorstand um

Der Aufsichtsrat verfolge damit konsequent seine Strategie, Erfahrung und Kontinuität im Top-Management mit frischen Impulsen und einer gezielten Verjüngung des Gremiums zu verbinden, hieß es laut Mitteilung.

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz baut seinen Vorstand erneut um. Michael Schiebe, derzeit Chef der Mercedes-Tochter AMG, rückt zum 1. Dezember dieses Jahres zum Produktionsvorstand auf, wie Mercedes mitteilte. Der aktuelle Produktionsvorstand Jörg Burzer wiederum übernehme dann das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) von Markus Schäfer, der seine Karriere nach mehr als 30 Jahren bei Mercedes-Benz mit dem Auslaufen seines Vertrages beenden werde. Die Nachfolge für Schiebe bei der Performance- und Sportwagenmarke AMG werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, hieß es.

"Mit Jörg Burzer und Michael Schiebe übernehmen zwei hervorragende Manager aus unseren eigenen Reihen Schlüsselressorts, die für den zukünftigen Erfolg der Mercedes-Benz Group von entscheidender Bedeutung sind", sagte Aufsichtsratschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Mit Markus Schäfer verabschiede Mercedes "einen hochgeschätzten Kollegen, der sowohl intern als auch extern höchsten Respekt genießt".

Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte Mercedes einen größeren Umbau des Vorstands beschlossen und drei Vorstandsmitglieder mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand verabschiedet./rwi/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 51,29 auf Tradegate (24. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +1,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,60 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +7,05 %/+45,97 % bedeutet.



