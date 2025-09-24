Rheinmetall: Wann bricht die Aktie über die 2000 Euro aus?

Fair bewertet heißt: Wir schauen uns das implizierte Kursgewinnverhältnis (KGV) an. Mit einem Kurs um rund 1950 Euro und einem Gewinn je Aktie von 9,36 Euro liegt das implizierte KGV damit bei rund 208; das ist sehr hoch. Bei Momentum-Aktien wie Rheinmetall lohnt aber auch ein Blick auf das Forward-KGV, das mit den erwarteten Gewinnen rechnet.

Die DZ Bank bewertete am Dienstag die Rheinmetall-Aktien: Sie beließ ihr Buy-Rating und bezeichnete als fairen Wert 2240 Euro für die Anteilsscheine.

Nimmt man an, dass der Gewinn je Aktie (EPS) auf 44 Euro klettert, bei einem KGV von 45, so ergibt sich das, was man als fairen Wert gbezeichnet: 1980 Euro.

Grundlage dieser sehr optimistischen Rechnung ist die Annahme, dass das Unternehmen äußerst stark weiter wächst, mit Raten zwischen 20 bis 30 Prozent.

Die DZ Bank hält ein derartiges Szenario für wahrscheinlich, denn ihr fairer Wert liegt bei 2240 Euro.

Was die Bank in ihrer Berechnung noch anführt: Der Rüstungskonzern dürfte angesichts der Aufrüstung in Europa einer der Hauptauftragnehmer sein. Künftig könne Rheinmetall durch den angestrebten Zukauf der NVL-Werft auch das bestehende Potenzial bei maritimer Wehrtechnik adressieren.

Wenn man einen fairen Wert der Aktie bei einer Notierung um rund 2000 Euro annimmt, muss dieser ein gewaltiges Wachstum zugrunde liegen. Zugleich sollte man festhalten, dass Rheinmetall eine sogenannte Momentum-Aktie ist: Daher ist überprotortionale Wachstum möglich.

Laut Experten befindet sich eine wichtige Widerstandszone bei 1950 Euro, an dieser pendelt die Aktie, konnte diesen kurz überwinden, geht aber nicht entscheidend über diesen Wert. Sollte dies in den nächsten Tagen nicht gelingen, so dürfte die ersehnte 2000er-Marke erstmal in den Hintergrund rücken.

