Te Connectivity Aktie schmiert ab - 24.09.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Te Connectivity-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,51 % zu Buche.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Te Connectivity Aktie. Mit einer Performance von -5,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Te Connectivity Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Te Connectivity Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,90 % 1 Monat +6,27 % 3 Monate +29,51 %

Informationen zur Te Connectivity Aktie

Es gibt 267 Mio. Te Connectivity Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,81 Mrd.EUR wert.

Te Connectivity Aktie jetzt kaufen?

Ob die Te Connectivity Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Te Connectivity Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.