    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTe Connectivity AktievorwärtsNachrichten zu Te Connectivity

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Te Connectivity Aktie schmiert ab - 24.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Te Connectivity Aktie bisher Verluste von -5,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Te Connectivity Aktie.

    Besonders beachtet! - Te Connectivity Aktie schmiert ab - 24.09.2025
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Te Connectivity Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Te Connectivity Aktie. Mit einer Performance von -5,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Te Connectivity-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,51 % zu Buche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.117,80€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Te Connectivity Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

    Te Connectivity Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,90 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate +29,51 %

    Informationen zur Te Connectivity Aktie

    Es gibt 267 Mio. Te Connectivity Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,81 Mrd.EUR wert.

    Te Connectivity Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Te Connectivity Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Te Connectivity Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Te Connectivity

    -0,54 %
    +4,47 %
    +7,47 %
    +31,69 %
    +38,06 %
    ISIN:IE000IVNQZ81WKN:A40R4H



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Te Connectivity Aktie schmiert ab - 24.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Te Connectivity Aktie bisher Verluste von -5,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Te Connectivity Aktie.