Dax-Motor stottert zum Handelsstart
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.520 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Deutsche Telekom und MTU, am Ende die Deutsche Bank, Adidas und Brenntag.
"Der Motor im Maschinenraum des Dax stottert weiter", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Rally-Versuche seien Fehlzündungen, während auf der Verkäuferseite das Interesse fehle. "Was bleibt, ist ein Handel, der immer enger wird. Seit nun schon vier Wochen fehlt dem deutschen Leitindex eine klare Richtung."
Die Kehrtwende von US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik bringe Rüstungsaktien heute ins Spiel. "Im asiatischen Handel sehen wir bereits teilweise Rekordnotierungen der entsprechenden Aktien. Zudem reagiert der Ölpreis, weil die geopolitischen Spannungen zunehmen und die USA und Europa Wege suchen, Indien und China dazu zu bewegen, kein Öl mehr aus Russland zu kaufen." Am Ende dürfte es für Russland zwar schwieriger werden, sein Öl zu verkaufen, aber jemand werde es nehmen. "Russland produziert fast so viel Öl wie Saudi-Arabien. Ein vollständiger Ausfall würde eine Katastrophe im Ölpreis auslösen", so Stanzl.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1788 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8483 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,76 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Freshmakerle schrieb gestern 17:32
https://dimensions-magazin.de/gute-frage/mitdiskutieren »
Bissl was für Interessierte...
lafaces schrieb 19.09.25, 07:26
Achtung, heute ist großer Verfallstag. Hexensabbat!mitdiskutieren »
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
sirmike [Blogger] schrieb 18.09.25, 13:54
mitdiskutieren »
Immer diese Fixierung auf den Kurs...
Es ist doch völlig egal, wie der Kurs heute oder morgen oder nächste Woche steht. Und auch, wo er gestern oder vor einem Jahr lag. Das sind Momentaufnahmen und die Kurse entstehen völlig willkürlich, darauf hat weder das Unternehmen einen Einfluss noch wie als Anleger.
Entscheidend ist doch die Überlegung, ob sich das Unternehmen positiv entwickelt: sind steigende Umsätze zu erwarten, können die Margen gehalten oder ausgebaut werden und werden die Gewinne weiter steigen. Und das mit Blick auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Der Auftragseingang und -bestand ist hierbei durchaus eine interessante Einflussgröße, aber eben nur mit Blick auf die Margen. Denn wer Verluste schreibt, dem hilft Auftrags- und Umsatzwachstum nicht!
Aus meiner Sicht passen bei Rheinmetall alle Faktoren zusammen. Aktuell sind die Margen unter Druck, weil (1.) das Automotivegeschäft belastet, das ja verkauft werden soll, und (2.) viele neue Aufträge und/oder Joint Ventures zunächst einmal Investitionen in zusätzliche und neue Produktionsstätten erfordern. Diese Investitionen belasten kurzfristig, aber anschließend liefern sie zusätzliche Umsätze und Gewinne. Und die Nachfrage nach den Produkten und Leistungen von Rheinmetall steigen kräftig an. Es ist daher aus meiner Sicht völlig absehbar, dass Rheinmetall in den nächsten Jahren massiv zulegen wird. Und hieraus speist sich auch künftige Kursfantasie, denn künftig rechtfertigen die höheren Umsätze und Gewinne eine höhere Bewertung.
Was der Kurs (daraus) macht, morgen, übermorgen oder in drei oder sechs Monaten, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das Unternehmen wird wertvoller und deshalb wird auch der Kurs irgendwann weiter zulegen.
Ach ja, genau diese Äußerungen habe ich auch vor einem Jahr abgesondert - als der Kurs bei 600 Euro stand und alles und jeder meinte, das wäre völlig überbewertet - weil der Kurs sich zuvor vervielfacht hatte. Aber das ist, wie gesagt, der völlig falsche Denkansatz beim Investieren...
Wir sprechen uns bei 3.000 Euro wieder. Vielleicht schon morgen, wahrscheinlich aber später... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
