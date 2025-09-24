65 0 Kommentare LIBERO football finance: Erfolgreiche Kapitalmaßnahmen von 1,25 Mio. EUR

Die LIBERO football finance AG hat mit strategischen Kapitalmaßnahmen und einem erfolgreichen Plattformstart die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt.

Die LIBERO football finance AG hat erfolgreich Kapitalmaßnahmen im Umfang von 1,25 Mio. EUR umgesetzt.

Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung wurden 360.000 neue Aktien zu je 1,25 EUR platziert, was 450.000 EUR einbrachte.

Ein Forderungsverzicht eines Aktionärs in Höhe von 800.000 EUR wurde als Einlage in die Kapitalrücklage verbucht.

Die Bilanzposition „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird zum 30.09.2025 aufgelöst, was zu positivem bilanziellen Eigenkapital führt.

Die LIBERO Exchange Plattform wurde im September 2025 operativ gestartet, erste Abschlüsse mit Fußballvereinen sind für Oktober geplant.

Der Vorstand arbeitet an einer einvernehmlichen Lösung im Rechtsstreit mit dem FC Barcelona.





