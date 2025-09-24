LIBERO football finance: Erfolgreiche Kapitalmaßnahmen von 1,25 Mio. EUR
Die LIBERO football finance AG hat mit strategischen Kapitalmaßnahmen und einem erfolgreichen Plattformstart die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt.
- Die LIBERO football finance AG hat erfolgreich Kapitalmaßnahmen im Umfang von 1,25 Mio. EUR umgesetzt.
- Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung wurden 360.000 neue Aktien zu je 1,25 EUR platziert, was 450.000 EUR einbrachte.
- Ein Forderungsverzicht eines Aktionärs in Höhe von 800.000 EUR wurde als Einlage in die Kapitalrücklage verbucht.
- Die Bilanzposition „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird zum 30.09.2025 aufgelöst, was zu positivem bilanziellen Eigenkapital führt.
- Die LIBERO Exchange Plattform wurde im September 2025 operativ gestartet, erste Abschlüsse mit Fußballvereinen sind für Oktober geplant.
- Der Vorstand arbeitet an einer einvernehmlichen Lösung im Rechtsstreit mit dem FC Barcelona.
