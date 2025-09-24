77 0 Kommentare LIBERO Football Finance Secures €1.25M Capital Boost

LIBERO football finance AG has bolstered its financial standing with a EUR 1.25 million capital boost, paving the way for new ventures and resolving past challenges.

LIBERO football finance AG successfully implemented capital measures totaling EUR 1.25 million.

A cash capital increase resulted in 360,000 new shares being placed at EUR 1.25 each, raising EUR 450,000.

Shareholder loans were transferred to the capital reserve through a waiver of claims, adding EUR 800,000.

These measures eliminated the "Deficit not covered by equity" and restored positive equity in the balance sheet.

LIBERO plans to launch its new business model and expects to conclude deals with European soccer clubs soon.

The company is working on resolving a legal dispute with FC Barcelona amicably.





