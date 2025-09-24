DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche laut ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. BASF gehört unter den breit aufgestellten Konzernen aber zu ihren Favoriten./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 42,47EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

