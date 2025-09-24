    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    Rheinmetall kommt Rekord näher - Trump-Wende treibt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump lenkt Fokus auf Rüstungswerte, Aktien steigen.
    • Rheinmetall-Aktien erreichen fast Rekordhoch.
    • Geopolitische Spannungen beeinflussen Rüstungsbranche.
    AKTIEN IM FOKUS - Rheinmetall kommt Rekord näher - Trump-Wende treibt an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wende von US-Präsident Donald Trump hat den Fokus am Mittwoch wieder auf Rüstungswerte gelenkt. Die Aktien von Rheinmetall zogen an der Dax -Spitze um 1,4 Prozent auf 1.939,50 Euro an und näherten sich damit wieder ihrem Rekord von 1.983 Euro, der Mitte September aufgestellt wurde. Mit Renk und Hensoldt legten zwei weitere deutsche Rüstungswerte noch etwas deutlicher um bis zu drei Prozent zu. Deren Bestmarken liegen schon etwas länger zurück.

    Fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kremls im Ukraine-Krieg und Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russlands Luftwaffe haben nach Angaben der US-Regierung auch bei US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende ausgelöst. Unter anderem hatte er sich für den Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Territorium ausgesprochen. Er äußerte sich außerdem optimistisch zu den Siegchancen der Ukraine im Krieg mit Russland.

    Die geopolitische Lage in Europa bleibt zudem angespannt. Im Fokus der Rüstungsbranche steht die Reaktion der Nato-Länder auf Provokationen Russlands. Der Commerzbank-Experte Hauke Siemßen erwähnte in einem Kommentar, das atlantische Bündnis warne Russland vor einer Eskalation, da die Nato "alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel" einsetzen werde, um sich zu verteidigen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 1.951 auf Tradegate (24. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 7,62 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -23,60 %/+18,55 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
