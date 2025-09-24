    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Lanxess auf 23 Euro gesenkt.
    • Einstufung von "Buy" auf "Hold" geändert.
    • Ergebnisrisiken durch sinkende Absatzvolumina.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro
    Foto: LANXESS

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten Envalior-Deal, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Ein wichtiger Kurstreiber sei aber nun vom Tisch, während massive Ergebnisrisiken durch schrumpfende Absatzvolumina blieben. Er erinnerte daran, dass das Geschäft von Lanxess vergleichsweise schwankungsanfällig ist./ag/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    20,68€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 9,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,26€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 8,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Lanxess

    -6,30 %
    +2,32 %
    -5,85 %
    -3,25 %
    -10,41 %
    -22,12 %
    -51,55 %
    -45,99 %
    +53,74 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 22,88 auf Tradegate (24. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -7,08 %/+23,89 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 23 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00, was eine Steigerung von +1,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten …