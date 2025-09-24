Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

-----------------------





Nur Gewitter oder doch mehr?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 22,88 auf Tradegate (24. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -7,08 %/+23,89 % bedeutet.