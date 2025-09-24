ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro
- Kursziel für Lanxess auf 23 Euro gesenkt.
- Einstufung von "Buy" auf "Hold" geändert.
- Ergebnisrisiken durch sinkende Absatzvolumina.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten Envalior-Deal, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Ein wichtiger Kurstreiber sei aber nun vom Tisch, während massive Ergebnisrisiken durch schrumpfende Absatzvolumina blieben. Er erinnerte daran, dass das Geschäft von Lanxess vergleichsweise schwankungsanfällig ist./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 22,88 auf Tradegate (24. September 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -7,08 %/+23,89 % bedeutet.
Starke News. Laut den Analysten war der Envalior-Stake gar nichts wert. Nada, nil, null. Nun hat Lanxess mit einem Schlag kein Schuldenproblem mehr.
Hier steht eine Neubewertung an. Da würde ich nicht rausgehen. Ich bleibe voll investiert.