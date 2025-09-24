    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche laut ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 50,36EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: Brenntag
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



