DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 75,64EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

