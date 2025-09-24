DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 75,64EUR auf Tradegate (24. September 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
