    Merz

    Wir planen keinen Kahlschlag beim Sozialstaat

    • Merz weist Kritik am Sozialstaat zurück, Reformen nötig.
    • Ziel: Erhalt des Sozialstaats, nicht dessen Abbruch.
    • Reformen sollen auch benachteiligten Bürgern helfen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kritik der Opposition zurückgewiesen, seine Bundesregierung betreibe einen Kahlschlag am Sozialstaat. "Das Ziel der Reformen, die wir auf den Weg bringen, ist nicht der Abbruch des Sozialstaats, sondern ist der Erhalt des Sozialstaats, so wie wir ihn wirklich brauchen", sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2026 im Bundestag. Wer sich diesen Reformen verweigere, säge in Wahrheit an den Grundlagen der Sozialpolitik.

    Merz wies auch den Vorwurf vor allem von Grünen und Linken zurück, der schwarz-roten Bundesregierung fehle Empathie für Bürgerinnen und Bürger, die es schwer hätten. Die geplanten Reformen und Investitionen in Infrastruktur, Schulen und Kitas kämen auch ihnen zugute, sagte der Bundeskanzler./tam/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
