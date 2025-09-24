ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16 Euro
- Deutsche Bank senkt Evonik-Kursziel auf 16 Euro.
- Einstufung von "Buy" auf "Hold" geändert.
- Ergebnisschätzungen deutlich nach unten korrigiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Evonik von 22 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte schraubte ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern ab dem zweiten Halbjahr 2025 nach neuerlicher Prüfung deutlich nach unten. Sie begründet dies in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung mit zyklischem und strukturellem Gegenwind, sowie einer gewissen Normalisierung in Bereichen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark performt hätten./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 15,13 auf Tradegate (24. September 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +5,61 %/+45,21 % bedeutet.
Nickel kauft und verkauft (oder tradet) zyklische Aktien im Jahresverlauf oder nach bestimmten Kennzahlen.
Drei Frauen sind bei Evonik im Vorstand. Das konnte nicht gutgehen. Ich hatte das schon vor längerer Zeit geschrieben. Ich hätte aber eher eine von den beiden anderen ausgetauscht.
Ruckzuck von 16,00 Euro runter auf 15,45 Euro. Das ist eine ganz klare Ansage, mit Richtung nach unten. Wer das Geld nötig hat, sollte besser verkaufen, wer warten kann sollte halten, wer noch keine Aktien von Evonik hat, kann nun die erste Tranche riskieren.