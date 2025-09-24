Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 30.234,39 PKT und steigt um +0,41 %. Top-Werte: AIXTRON +4,11 %, Bechtle +3,84 %, RENK Group +3,11 % Flop-Werte: Lanxess -5,06 %, Gerresheimer -4,41 %, Evonik Industries -2,23 %

Der DAX steht bei 23.588,52 PKT und gewinnt bisher +0,16 %. Top-Werte: Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,72 %, Zalando +1,56 % Flop-Werte: Merck -1,59 %, Brenntag -1,33 %, Daimler Truck Holding -1,24 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,04 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,11 %, Bechtle +3,84 %, SILTRONIC AG +3,42 %

Flop-Werte: ATOSS Software -1,66 %, Carl Zeiss Meditec -1,22 %, Evotec -1,16 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.470,69 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,72 %, Schneider Electric +1,67 %

Flop-Werte: Hermes International -1,22 %, EssilorLuxottica -1,06 %, Volkswagen (VW) Vz -0,86 %

Der ATX bewegt sich bei 4.632,84 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Immofinanz +2,75 %, EVN +2,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,33 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,24 %, PORR -1,17 %, voestalpine -1,00 %

Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 11.995,87 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Logitech International +0,58 %, Alcon +0,38 %, Swisscom +0,33 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,15 %, Swiss Re -1,71 %, Roche Holding -1,23 %

Der CAC 40 steht bei 7.855,05 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Thales +2,43 %, Carrefour +1,99 %, Schneider Electric +1,67 %

Flop-Werte: Stellantis -1,33 %, Hermes International -1,22 %, Renault -1,20 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.655,55 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,09 %, Nordea Bank Abp +0,82 %, Essity Registered (B) +0,69 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,47 %, AstraZeneca -1,30 %, Assa Abloy Registered (B) -0,89 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.080,00 PKT und steigt um +2,01 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,85 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,28 %

Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Jumbo -0,50 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,50 %