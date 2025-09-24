    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.588,52 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,72 %, Zalando +1,56 %
    Flop-Werte: Merck -1,59 %, Brenntag -1,33 %, Daimler Truck Holding -1,24 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 30.234,39 PKT und steigt um +0,41 %.
    Top-Werte: AIXTRON +4,11 %, Bechtle +3,84 %, RENK Group +3,11 %
    Flop-Werte: Lanxess -5,06 %, Gerresheimer -4,41 %, Evonik Industries -2,23 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,04 PKT und steigt um +0,24 %.
    Top-Werte: AIXTRON +4,11 %, Bechtle +3,84 %, SILTRONIC AG +3,42 %
    Flop-Werte: ATOSS Software -1,66 %, Carl Zeiss Meditec -1,22 %, Evotec -1,16 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.470,69 PKT und steigt um +0,26 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +1,77 %, Siemens Energy +1,72 %, Schneider Electric +1,67 %
    Flop-Werte: Hermes International -1,22 %, EssilorLuxottica -1,06 %, Volkswagen (VW) Vz -0,86 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.632,84 PKT und fällt um -0,51 %.
    Top-Werte: Immofinanz +2,75 %, EVN +2,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,33 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,24 %, PORR -1,17 %, voestalpine -1,00 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 11.995,87 PKT und fällt um -0,57 %.
    Top-Werte: Logitech International +0,58 %, Alcon +0,38 %, Swisscom +0,33 %
    Flop-Werte: Partners Group Holding -2,15 %, Swiss Re -1,71 %, Roche Holding -1,23 %

    Der CAC 40 steht bei 7.855,05 PKT und verliert bisher -0,04 %.
    Top-Werte: Thales +2,43 %, Carrefour +1,99 %, Schneider Electric +1,67 %
    Flop-Werte: Stellantis -1,33 %, Hermes International -1,22 %, Renault -1,20 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.655,55 PKT und fällt um -0,07 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +1,09 %, Nordea Bank Abp +0,82 %, Essity Registered (B) +0,69 %
    Flop-Werte: SKF (B) -1,47 %, AstraZeneca -1,30 %, Assa Abloy Registered (B) -0,89 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.080,00 PKT und steigt um +2,01 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,85 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,28 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Jumbo -0,50 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,50 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
